Governo: Meloni, ‘con Salvini governiamo bene, su di noi speculazioni’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Io e Matteo (Salvini, ndr) governiamo insieme in Italia, bene e in armonia, e pur appartenendo a gruppi distinti abbiamo entrambi l’obiettivo di dare un contributo per la creazione di un’Europa ancora più forte. Il resto sono speculazioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista a Il Giornale, a un anno dall’insediamento a Palazzo Chigi. Parole di ‘miele’ anche per Forza Italia, considerato un “alleato concreto e affidabile”.