Governo: Meloni ricorda Wojtyla, ‘mi protegge da lassù, mi ha insegnato a fare ciò che si deve’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Oggi ricorre la memoria liturgica di Giovanni Paolo II. Ricorreva anche il 22 ottobre 2022, quando sono salita al Quirinale e ho prestato giuramento come Presidente del Consiglio. Ho sempre considerato Karol Wojty?a un po’ come il ‘mio’ santo e mi piace pensare che mi protegga da lassù. E un anno fa, quando mi sono resa conto di questa ‘coincidenza’, mi sono emozionata e ho avvertito la sensazione che nel cammino che stavo per iniziare lo avrei sempre avuto al mio fianco”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

“Giovanni Paolo II mi ha insegnato tante cose – prosegue la presidente del Consiglio -. Di una ne ho fatto tesoro e orienta il mio impegno. ‘La libertà’, diceva, ‘non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell?avere il diritto di fare ciò che si deve’. Io sono una persona libera, lo sarò nonostante tutto, e cercherò di fare sempre ciò che devo”.