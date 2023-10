Guerra Israele-Hamas, Crosetto pensa di annullare festa Forze armate 4 novembre

MeteoWeb

Roma, 14 ott. – (Adnkronos) – “Sto pensando di annullare la festa delle forze armate il 4 novembre” alla luce degli eventi in Medio Oriente. Così alla festa del Foglio a Firenze il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Non è giusto aumentare il fattore di rischio”, ha spiegato.

“La soluzione è cercare di evitare che ci sia un’escalation. Anche la guerra ha diversi modi per essere fatta: si può pensare che due nazioni si scontrino, che ci sia una reazione giusta come quella di Israele, ma bisogna preservare dei criteri di umanità (le donne, i bambini, gli ospedali). Noi stiamo cercando di portare un ragionamento in luoghi e momenti nei quali è difficile farlo. Non lo stiamo facendo solo noi, ma gli Stati Uniti, vale per tutti gli attori in campo”, ha quindi affermato.

“Stiamo valutando. Oggi probabilmente faremo rientrare il contingente dei carabinieri di stanza a Gerico. Ieri sera la situazione era tranquilla, oggi non lo è più. Si tratta di 22 carabinieri”, ha annunciato inoltre Crosetto.