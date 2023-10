Ict, Gubitta: ”Competenze digitali sono competenze di cittadinanza”‘

MeteoWeb

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – “Quando chiediamo alla comunità imprenditoriale quale competenze si richiedono alle persone che intendi assumere, due su tre richiedono il possesso di competenze digitali. E questo ci dice che le competenze digitali all’interno del sistema socio-economico politico italiano rappresentano una competenza di cittadinanza, quindi è necessario che le parti politiche prendano atto di questa esigenza e si attivino per generare modelli formativi capaci di garantire una formazione di massa, verosimilmente quelli che ne hanno più bisogno sono gli over 50 che non sono nativi digitali?. Lo ha sottolineato Paolo Gubitta, Docente Università di Padova a margine della conferenza di presentazione del DIGITALmeet presso il Senato della Repubblica.

“Le competenze digitali sono competenze di cittadinanza quindi oggi bisognerebbe fare una manovra coraggiosa come quella fatta ad inizio anni ’60 con la legge sull’introduzione della scuola media obbligatoria che cambiò l’Italia?