Ict, Potti:”In alcune fasce c’è tanto da recuperare in alfabetizzazione digitale”

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – “Questa edizione di DIGITALmeet prevede come novità l’arrivo di Federico Faggin, l’inventore del microchip e del touchscreen, ex socio di Steve Jobs, che aprirà il 22 al Teatro Olimpico di Vicenza e la grande chiusura a Firenze al Teatro Nicolini”. Lo ha detto Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica e Founder DIGITALmeet in occasione della presentazione di DIGITALmeet 2023, cui è seguito il convegno dal titolo ?Dal Commodore ’64 all’intelligenza artificiale fino al Metaverso?.

?Per quanto riguarda l’alfabetizzazione digitale, secondo l’indice DESI (L’indice di digitalizzazione dell’economia e della società) fino a tre anni fa ci collocava al 25 o posto con Bulgaria e Romania dietro di noi, siamo risaliti al ventesimo posto però c’è tanto da recuperare per alcune fasce di popolazione. Informazione per le imprese, per gli imprenditori, per l’università e il mondo dei giovani?.