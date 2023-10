Storica stagione degli incendi in Canada, le cifre della catastrofe

MeteoWeb

Da Est a Ovest, il Canada ha vissuto una stagione degli incendi storica che è iniziata molto presto in primavera e si è protratta per oltre 5 mesi. Il Paese stato colpito da eventi sempre più estremi. Un’area grande quanto la Tunisia è già andata in fumo: più di 18 milioni di ettari sono stati bruciati, superando il record precedente di 7,3 milioni di ettari del 1989, secondo il Canadian Interagency Forest Fire Centre. Alcune province, come il Québec, sebbene meno abituate ai megaincendi rispetto a quelle dell’Ovest, sono state gravemente colpite. La provincia francofona detiene addirittura il record di ettari bruciati quest’anno, con più di 5,2 milioni, seguita dai Territori del Nord/Ovest, con oltre 4 milioni.

In totale, il Canada ha registrato quasi 6.500 incendi forestali dall’inizio dell’anno. Molti sono stati causati da fulmini in condizioni di grave siccità. Alla fine di settembre, il numero è diminuito, ma circa 900 incendi erano ancora attivi, principalmente nell’Ovest del Paese. Le emissioni di carbonio causate dagli incendi hanno raggiunto livelli senza precedenti (473 megatonnellate), più di 3 volte superiori rispetto a qualsiasi anno precedente, secondo i dati dell’osservatorio europeo Copernicus. Gli incendi boschivi canadesi da soli nel 2023 rappresentano finora un terzo delle emissioni globali di carbonio legate agli incendi forestali (1.455 megatoni). Più di 200mila persone sono state evacuate e 8 pompieri hanno perso la vita.

In Québec, l’equivalente di 10 anni di diboscamento è andato in fumo in poche settimane, secondo stime iniziali, rappresentando un rischio crisi del settore forestale. L’industria è attualmente impegnata in una corsa contro il tempo per recuperare il più possibile di legname prima che i tronchi carbonizzati ancora utilizzabili vengano divorati dagli insetti.

In molte province, i costi per combattere gli incendi sono aumentati notevolmente. Nell’Ovest del paese, la Columbia Britannica ha annunciato che il 2023 è ufficialmente la sua stagione degli incendi più costosa di sempre. Questi costi superiori alle aspettative hanno aggiunto 2,5 miliardi di dollari canadesi al deficit del governo provinciale di quest’anno.