Incendi in Sicilia, decine di interventi nella notte

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – Decine di squadre di volontari della Protezione Civile regionale, nella notte hanno effettuato azioni di contrasto agli incendi e di assistenza alla popolazione. I maggiori fuochi sono tutt?ora attivi a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrenica. Interrotta A19 svincolo Trabia e A20 a Villafranca. In particolare l’incendio di Termini Imerese di località Bragone e Trabia a contrada Giardinello è di vaste dimensioni. I Vigili del fuoco riferiscono che hanno 5 squadre sul posto, e Anas fa sapere che l’A19 è chiusa allo svincolo Trabia direzione Catania e probabilmente, verrà chiusa la corsia in direzione Palermo.

Inviate decine di squadre di volontariato sugli incendi che dalla notte scorsa hanno interessato il versante tirrenico. Il comune di Termini Imerese da ieri è il più colpito, con molti punti fuoco in diverse zone. In contrada Bragone-Lignari i Carabinieri e il Sindaco, a scopo precauzionale, hanno fatto allontanare 8 famiglie.

Attivate tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile, specializzate al minuto spegnimento, disponibili a supporto dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Regione Siciliana. In azione Canadair CAN 31. Altri incendi si registrano tra Gibilmanna e Castelbuono, sempre nel territorio di Cefalù; nel messinese a Gioiosa Marea, San Piero Patti e Rometta.