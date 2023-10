Incendi: Musolino (Iv), ‘profonda apprensione per devastazione nel messinese’

MeteoWeb

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) – La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, esprime “profonda apprensione di fronte alla devastazione provocata negli ultimi due giorni da una serie di incendi nelle diverse zone della provincia di Messina, con particolare allarme per i comuni di Villafranca Tirrena e San Pier Niceto”. “Questi incendi, alimentati da un forte vento di scirocco, hanno messo in serio pericolo il centro abitato e, ancor più allarmante, la sicurezza delle persone. Altri comuni, tra cui Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì, Milazzo, Gioiosa, Mistretta, Gualtieri e Condrò hanno anch’essi subito danni in questa emergenza”.

“La situazione odierna risulta estremamente preoccupante, aggiungendo una nuova emergenza alla serie di disastri che la Sicilia ha dovuto affrontare durante l’estate scorsa”, ha sottolineato la senatrice Musolino. “Questa situazione richiede la massima attenzione e l’adozione immediata di misure per contenere i danni all’ambiente, alle proprietà e alle stesse vite umane. Le comunità di Villafranca Tirrena, Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì, San Pier Niceto, Milazzo, Gioiosa, Mistretta, Gualtieri e Condrò sono state gravemente minacciate, e la sicurezza delle persone è stata seriamente compromessa”. La senatrice fa “un appello urgente affinché le forze di soccorso coordinino azioni immediate, sottolineando l’importanza di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per fronteggiare questa nuova emergenza. Inoltre, sottolinea il ruolo cruciale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale”. Musolino invoca il “coinvolgimento delle risorse a livello regionale e nazionale per affrontare questa crisi, enfatizzando la necessità di un’azione congiunta e solidale per proteggere le famiglie, le abitazioni e le attività commerciali colpite dagli incendi. Inoltre, chiede con urgenza la messa in atto di un piano di ripristino equo per coloro che subiranno danni, sottolineando la necessità di fornire assistenza a chi è già stato colpito”.