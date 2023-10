Iv: Calenda, ‘contento per Rosato, chiaro di chi sono responsabilità naufragio Terzo polo’

MeteoWeb

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Sono contento che anche Ettore Rosato, insieme ad Elena Bonetti, torni a collaborare con noi per la costruzione di un?alternativa liberale, popolare e riformista al bipopulismo. Sono anche felice che si chiarisca, io spero una volta per tutte, perché il Terzo Polo è naufragato e di chi sono le responsabilità. Lo dobbiamo agli elettori che nei mesi scorsi sono rimasti giustamente delusi, confusi e arrabbiati”. Lo scrive Carlo Calenda sui suoi social.

“Con Elena, che del Terzo Polo era vice presidente e Ettore Rosato che era presidente di Iv, abbiamo lavorato bene, duramente e con passione per cercare di dare vita a un partito unico Liberaldemocratico. Non potevamo obbligare Renzi a fare ciò che non voleva fare -prosegue il leader di Azione-. Auguro a Italia Viva buona strada. Spero che ci sia possibilità di trovare, come con le altre forze politiche, convergenze su provvedimenti e iniziative, il tempo delle polemiche è fortunatamente finito”.