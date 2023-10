Iv: fonti Italia Viva, Azione farà ricorso? Non lo vince, nodo vero i soldi’**

MeteoWeb

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Ma è una cosa ridicola… C’è la Palestina che esplode, il caos in Medio Oriente e questi pensano al ricorso? Non ci sono i presupposti e lo perderanno”. Dalle parti di Italia Viva si commenta così l’ipotesi di ricorso di Azione sul cambio del nome al gruppo. “Loro vogliono fare riferimento a sentenze della Corte Costituzionale, ma non c’entrano niente con i gruppi parlamentari. Qui c’è il regolamento del Senato”.

Il vero nodo, si dice in ambienti parlamentari di Iv, sarebbero i soldi. Fondi che resterebbero nelle mani del gruppo neo-denominato ‘Italia Viva – Il Centro – Renew Europe’. “Sono 6 mesi che noi -dicono i renziani- sosteniamo tutte le spese di Azione, a partire dallo staff”.

Al Senato, al momento, Carlo Calenda non ha i numeri per fare un nuovo gruppo e quindi ottenere i conseguenti finanziamenti. I senatori di Azione sono 4 – Calenda stesso, Mariastella Gelmini, Marco Lombardo e Giusy Versace – e non sono sufficienti per il regolamento del Senato. “E non è detto che restino quattro…”, si sibila in Iv. I rumors raccontano di un certo attivismo di Letizia Moratti per riportare gli ex verso Forza Italia.