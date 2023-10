Iv: Nobili a Calenda, ‘il Terzo polo lo hai rotto tu’

MeteoWeb

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Caro Carlo, come è noto a tutti, il Terzo Polo lo hai rotto tu con una decisione unilaterale, per la tua paura di perdere un congresso democratico dal basso”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, consigliere regionale di Iv nel Lazio, in risposta a un tweet di Carlo Calenda sul Terzo Polo.

“Poi hai richiesto di non fare la Leopolda. Tutti sappiamo che hai fatto un errore. Ma nessuna polemica. Noi abbiamo chiesto la lista unica, tu sei l?unico a non volere la lista unica. Auguri, che vinca il migliore”, conclude.