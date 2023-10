Iv: Renzi, ‘la Polonia dimostra che si vince al centro, Meloni e Schlein non l’hanno capito’

MeteoWeb

Roma, 16 ott (Adnkronos) – “Se i dati degli exit poll saranno confermati- e sottolineo se, perché ci hanno abituato spesso a sorprese- la Polonia potrebbe dimostrare che si vince al centro. Se vuoi mandare a casa gli estremisti devi fare opposizione dal centro, non muro contro muro da sinistra”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultimea enere.

“È ciò che non ha capito il PD di Elly Schlein che si radicalizza a sinistra, è ciò che non ha capito il partito di Giorgia Meloni che si radicalizza a destra. La nostra premier sognava di cambiare l?Europa con Vox e con i polacchi: a occhio finirà che l?Europa cambierà lei, scommettiamo? Si vince al centro, amici. Il centro non è il luogo del passato, è il luogo del futuro. È il luogo della politica contro gli estremismi”, aggiunge il leader di Iv.