Iv: Renzi, ‘partecipazione eccezionale al Congresso, quasi 15mila persone’

Roma, 16 ott (Adnkronos) – “Quasi quindicimila persone hanno partecipato al congresso di Italia viva che si è chiuso ieri. Considerando che in molti territori c?era un solo candidato il dato di partecipazione è semplicemente eccezionale. Alzarsi una domenica, prendere la macchina e fare chilometri per andare a votare solo per testimoniare il proprio senso di appartenenza dimostra che noi ci siamo. Che siamo una famiglia. Una famiglia che nelle prossime ore accoglierà nuovi amici”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime e-News.

“È una famiglia che proprio ieri ? domenica 15 ottobre ? ha pianto una di noi. Claudia Agostini era una giovane mamma, una farmacista di Piombino, che ci aveva commossi fino alle lacrime con questo discorso alla Leopolda”, prosegue il leader di Iv che poi tra l’altro aggiunge: “Io sono stato felice di esserle accanto nel giorno del suo matrimonio con Paolo, circondata dai suoi affetti a cominciare dalla piccola grande Livia”.

Per Renzi, “al giorno d?oggi sono poche le comunità politiche capaci di uno sforzo organizzativo e politico come quello che abbiamo fatto in questi giorni. Siamo tra i pochi partiti politici che hanno una struttura per raccogliere le firme (se saranno necessarie, come possibile) e stare sul territorio: io sono fiero e orgoglioso di essere uno di voi. E grazie a chi ha voluto darmi fiducia, ancora una volta”.