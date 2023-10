Lamborghini: Winkelmann, aspettiamo Ue, ancora 3-4 anni prima di scelta finale su termico

MeteoWeb

Roma, 28 ott. – (Adnkronos) – Sull’addio definitivo ai motori termici, anche se ibridizzati, in Lamborghini “abbiamo ancora 3-4 anni per fare una scelta, poi però dovremo pensare allo sviluppo della prossima gamma”. Lo sottolinea all’Adnkronos Stephan Winkelmann, presidente e ad di Lamborghini, a margine dell’inaugurazione del nuovo showroom di Roma. “Siamo per così dire in mezzo al guado, ma – aggiunge – non dobbiamo prendere decisioni affrettate: abbiamo il vantaggio di stare partendo con l’ibridizzazione che fino al 2035 non ci costringerà ad abbassare ancora di più le emissioni”.

“Al momento – sottolinea – la nostra strategia è invariata. Prima ci sarà l’ibridizzazione della gamma poi ci sarà una ripartizione: la Urus e il quarto modello in arrivo nel 2028 saranno full electric mentre su Revuelto e sulla nuova Huracan pensiamo di mantenere l’ibrido il più a lungo possibile, da una parte aspettando da vedere cosa decide l’Ue e dall’altra valutando le possibilità con la benzina sintetica”.

“Ma senza un cambiamento” delle indicazioni di Bruxelles, conferma, “siamo pronti ad andare avanti sull’elettrico pieno”. Per il momento, aggiunge Winkelmann, “dopo avere sviluppato il 12 cilindri della Revuelto e mentre andiamo avanti sul propulsore della nuova Huracan, i nostri motoristi hanno lavoro almeno per un altro decennio”. Poi però se si prospetterà il passaggio a una gamma 100% elettrica “non ci sarà spazio per lo sviluppo di un motore termico ex novo”, osserva l’ad di Lamborghini. “I limiti di omologazione per vetture potenti come le nostre non sono più raggiungibili, le linee che ci dà il legislatore sono linee molto chiare ma anche molto difficili da mantenere con motori a combustione interna. Già sviluppare un Euro7 è problematico per un costruttore come noi: con le vetture attuali sicuramente nel 2035 saremmo al di fuori delle normative” conclude.