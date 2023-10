Lombardia: ass.Guidesi, ‘Regione sostiene filiere economiche su innovazione e sinergie’

MeteoWeb

Milano, 6 ott.(Adnkronos) – Il ‘Tour nelle imprese’ dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha fatto tappa oggi in provincia di Cremona, con un focus sul tema delle filiere che si è svolto a Casalmaggiore, in particolare nell’azienda Robby Moto Engineering, capofila della filiera ‘ReeN – Range Extender Elettrico e Nautico’. Questo partenariato è composto da 11 aziende, con il supporto del Cluster Lombardo della Mobilità e Politecnico di Milano: 4 aziende sono realtà affermate nel settore nautico, ovvero cantieri di produzione imbarcazioni, produttori di motori e squadre sportive di fama internazionale nel campo delle regate a vela. Mentre 7 aziende sono realtà affermate nel mondo engineering, con potenzialità di sviluppare un prodotto di innovazione nel campo nautico, all’insegna dell’elettrificazione sostenibile. Sette le province coinvolte in questa filiera vale a dire Cremona, Como, Pavia, Bergamo, Brescia, Sondrio, Milano.

“Abbiamo sentito il sostegno istituzionale della Regione – ha detto Mirca Papetti della Robby Moto Engineering – per realizzare un percorso importante finalizzato a costruire sinergie e scambi di conoscenze e competenze, così da creare nuove opportunità. La visita odierna degli assessori regionali ci dà soddisfazione e la consapevolezza di avere accanto le istituzioni”.

“La strategia di Regione – ha detto Guidesi – è agevolare collaborazioni tra aziende, università e centri di ricerca affinché si creino progetti e percorsi in grado di generare innovazione. Questo è l’obiettivo che ci eravamo preposti quando abbiamo attivato i bandi sulle filiere: l’incontro di oggi è la testimonianza che i nostri propositi si stanno concretizzando e che abbiamo intrapreso la direzioni giusta: non ci fermiamo qui ma metteremo in campo nuovi strumenti a sostegno delle filiere”.

All’incontro di Casalmaggiore ha partecipato anche l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. “Attraverso le filiere ? ha detto – si può favorire la ricerca e dunque la sostenibilità: penso ai progetti legati alle barche completamente elettriche, che possono rappresentare un nuovo orizzonte del turismo fluviale, una tipologia di turismo sulla quale la Lombardia punta molto”.

Per quanto riguarda le filiere, finora Regione Lombardia ha messo in campo circa 6 milioni di euro con bandi ad hoc. Sono complessivamente 44 le filiere riconosciute da Regione, con oltre 800 soggetti coinvolti tra imprese, centri di ricerca, istituti di credito.

Il ‘Tour nelle imprese’ dell’assessore Guidesi ha fatto tappa anche alla pasticceria d’Elia di Cremona, beneficiaria del bando ‘Nuova Impresa’ che agevola la nascita di nuove attività.