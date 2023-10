Lombardia: ass.Lucente e Terzi, ‘treno a idrogeno innovazione storica’

MeteoWeb

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Presentato oggi a Milano il primo treno a idrogeno d’Italia. Entrerà in servizio commerciale in Valcamonica tra la fine del 2024 e l?inizio del 2025, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

“Una giornata importante – ha sottolineato Lucente – non solo per la Lombardia ma per tutta l?Italia: celebriamo un progetto che sarà apripista per l?intero Paese. L?investimento nell?idrogeno dimostra che per Regione l?obiettivo della neutralità tecnologica è strategico: entro il 2025 rinnoveremo completamente la flotta dei treni, con mezzi rispettosi dell?ambiente e a emissioni ridotte. Un impegno verso il ‘green’ che deve contemplare diverse soluzioni, dall?elettrico all?idrogeno, come dimostra lo sforzo che stiamo compiendo sulla Brescia-Iseo-Edolo. Un impegno che tradurremo in atti concreti, rispettando i tempi dell?immissione in servizio dei treni”.

L?evento di oggi fa seguito all?accordo firmato da Fnm e Alstom nel novembre 2020 che prevede la fornitura a Trenord di 6 treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto. Il treno a idrogeno si inserisce nell?ambito del progetto H2iseO, che mira a realizzare la prima Hydrogen Valley italiana nel territorio bresciano. Il Coradia Stream, questo il nome del convoglio, risponde all’obiettivo europeo di ridurre del 100% le emissioni di Co2 entro il 2050 ed è il primo treno a zero emissioni dirette di Co2 per l’Italia dotato di celle a combustibile a idrogeno, con una capacità totale di 260 posti a sedere e un’autonomia superiore a 600 chilometri. “Regione Lombardia – ha evidenziato Terzi – dall’inizio è partner di questo progetto portato avanti dalle società pubbliche lombarde. Un’innovazione che farà scuola. Il treno a idrogeno cambierà le sorti non solo della Brescia-Iseo-Edolo ma del sistema del trasporto pubblico in Italia. Un’opportunità anche per l’economia del territorio, se consideriamo la filiera che si svilupperà all’attorno all’idrogeno”.