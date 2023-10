M5S: Ricciardi, ‘per Conte ‘campo largo’ fa venire orticaria? Ha ragione’

MeteoWeb

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Giuseppe Conte assente dalla manifestazione della Cgil di sabato scorso? ?Era a Foggia per un appuntamento fissato da tempo, c?eravamo io e Vittorio Baldino però. C?era una delegazione politica del M5S, che se non fosse voluto andare non sarebbe stato presente?. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il vicepresidente M5S e deputato Riccardo Ricciardi.

Ieri il leader Cinquestelle ha detto che l?ipotesi del ?campo largo? gli fa venire l?orticaria. Lei cosa ne pensa? ?Ha ragione, ma basta con questo campo largo. Cosa significa? Tutti quelli che stanno all?opposizione vanno contro la maggioranza e poi se vanno a governare il giorno dopo si sfasciano??.

Alla manifestazione organizzata dal Pd che si terrà l?11 novembre il vostro leader Giuseppe Conte ci sarà? ?Non lo so, bisogna capire meglio il documento che sarà scritto e tutto il resto ? ha detto Ricciardi a Un Giorno da Pecora – ma a giugno abbiamo fatto una manifestazione con Schlein ed è successo anche altre volte. Onestamente non vedo il problema?.