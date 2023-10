Mafia: Procuratore Palermo, ‘Codice appalti un problema, in Sicilia 3.138 stazioni appaltanti’**

MeteoWeb

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) – “Il Codice degli appalti è un problema, leva le soglie e consente una serie di meccanismi. In Sicilia sono 3.138 le stazioni appaltanti che a me risultano, tra cui alcuni comuni con una popolazione assai ridotta: questi sindaci sono i primi a diventare vittime pressione mafiosa”. E’ l’allarme lanciato dal Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, alla Festa dell’Unità. “Se oggi il problema è salvare i fondi Pnrr per non perderli, è un problema anche quello è anche di evitare che questi diventino bottino delle organizzazioni mafiose”, ha aggiunto.