Manovra: Ascani (Pd), ‘realista e prudente? No, avventata e dannosa’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “La manovra che il governo si appresta ad approvare non sarà né prudente né realista, come si affannano a ripetere. ?chiara, la bugia, guardando le cifre della Nadef. Come può essere prudente e realista una legge di bilancio fondata su previsioni di crescita sballate ed entrate fantasiose?”. Così Anna Ascani del Pd, vicepresidente della Camera.

“L?unico fatto concreto sono i 14 miliardi di deficit che andranno ad accrescere il peso del debito pubblico che grava sulle spalle soprattutto dei giovani. L?effetto delle frottole inserite nella Nota di aggiornamento sarà un aggravamento delle tensioni sui nostri conti e quindi un ulteriore innalzamento di mutui e prestiti che andranno a colpire i redditi delle famiglie e i bilanci delle imprese”.

“La manovra realista e prudente sarà invece avventata e dannosa. Ad un Paese che ha bisogno di misure per combattere carovita e aiutare la crescita la destra risponde, ancora una volta, con la propaganda. Pronta, come sempre, a scaricare su altri le colpe”.