Manovra: Bonelli, ‘governo favorisce privilegi di pochi’

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La manovra del Governo Meloni dimostra un totale disinteresse per le reali necessità dei cittadini italiani. I tagli indiscriminati alla sanità pubblica, alla scuola e al settore dei trasporti non solo minano la qualità di vita delle nostre comunità ma gettano un’ombra di incertezza sul futuro del nostro Paese”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

“La decisione di introdurre nuove aliquote IRPEF, che favoriscono coloro che sono già avvantaggiati, a scapito del welfare, della scuola e delle pensioni minime, è un segno inquietante di un governo che si allontana sempre più dalle esigenze della popolazione?.

?La mancata accettazione di una proposta di aumento del salario minimo a 9 euro l’ora dimostra un completo disinteresse per la condizione di oltre 4 milioni di lavoratori di poveri, costretti a sopravvivere con paghe orarie ben al di sotto di 5 euro. In aggiunta, l’ennesimo condono fiscale, il quindicesimo, è una dimostrazione lampante di una politica governativa che favorisce i privilegiati a scapito dei diritti dei cittadini onesti e delle imprese virtuose. Questa manovra lacrime e sangue è una ferita aperta nel Paese, che privilegia le tasche di una minoranza a scapito di milioni di cittadine e cittadini?, conclude.