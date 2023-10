Manovra: Freni, governo prudente e responsabile’

MeteoWeb

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – ”Siamo pienamente soddisfatti dell’impianto di questa legge di bilancio. Ci sono soldi, tanti, per i redditi medio bassi, e poi, c’è la rateizzazione dell’acconto Irpef, la conferma della flat tax, il Ponte sullo Stretto. Ci sono risorse per la sanità e per gli enti locali, e la diminuzione del canone Rai”. Il sottosegretario al Tesoro, Federico Fren, lo sottolinea in un’intervista a ‘La Stampa’.

”E’ chiaro, non viviamo sulla luna -aggiunge Freni- è una manovra prudente e responsabile, che guarda alla situzione congiunturale di oggi. Non è un libro sei sogni”.