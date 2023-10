Manovra: Magi, ‘depressiva e deprimente’

MeteoWeb

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – ?Tagliano l?assegno unico per le famiglie, tagliano 18App, tagliano i fondi per i disabili, tagliano le risorse messe in campo da Draghi per il rientro in Italia dei cervelli scappati all?estero. Una manovra depressiva e deprimente, tenuta in piedi solo dal deficit, dall?aumento del debito pubblico e dal diktat del Governo di non presentare emendamenti: questa legge di Bilancio è inaccettabile persino per i parlamentari di maggioranza e Meloni è costretta a blindarla silenziando il Parlamento?. Lo afferma Riccardo Magi, segretario di Più Europa.