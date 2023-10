Manovra: Sereni, ‘governo gioca su numeri, soldi per sanità insufficienti’

MeteoWeb

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Spiace che si continui a giocare con i numeri su un tema tanto delicato e cruciale come la Sanità. Appena saranno disponibili leggeremo nel dettaglio i testi della manovra approvata dal Cdm. Ma un aumento di appena 3 miliardi del Fabbisogno Sanitario Nazionale è del tutto insufficiente per affrontare seriamente lo stato di difficoltà del nostro sistema sanitario. Il parametro della spesa sanitaria rispetto al Pil – con l?esclusione in positivo del periodo della pandemia – ci colloca da anni agli ultimi posti in Europa e ultimi tra i Paesi del G7”. Così Marina Sereni, della segreteria Pd, responsabile Salute e sanità.

“Questa percentuale serve per capire in che direzione ci si muove. E per il secondo anno consecutivo, cioè dall?arrivo del governo Meloni, questo dato diminuisce mentre aumentano la spesa privata e le diseguaglianze tra i cittadini. Chiedevamo un incremento graduale e pluriennale dell?investimento nella sanità pubblica per poter allineare l?Italia ai Paesi più avanzati e fermare una privatizzazione strisciante che si alimenta della mancanza di personale e di risorse nei servizi pubblici. Una prospettiva per noi inaccettabile contro la quale ci batteremo in Parlamento e nel Paese”.