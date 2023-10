Meteo, Anticiclone fuori controllo: caldo in aumento, la prossima settimana sarà rovente

MeteoWeb

Farà sempre più caldo sull’Italia nei prossimi giorni: in una situazione meteo molto monotona, appare sempre più clamorosa l’anomalia provocata dall’Anticiclone Africano ufficialmente denominato ‘Tora’. L’alta pressione si sta rinforzando ulteriormente, sfiorando i 1030hPa su un’area molto estesa tra l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale, ma soprattutto nei prossimi giorni si estenderà verso l’Italia gonfiandosi sul Mediterraneo, con conseguenze di un ulteriore aumento termico in tutto il comparto.

Tra domani, domenica 8 ottobre, e dopodomani, lunedì 9, le temperature raggiungeranno valori davvero eccezionali per il periodo al Centro/Nord con picchi particolarmente diffusi di +33°C in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Ma nei giorni immediatamente successivi, il caldo si estenderà anche al Centro/Sud dove fin qui le temperature sono state un po’ più basse. La prossima settimana sarà rovente in tutt’Italia, più calda delle ultime due, e a lungo termine non si vede alcun cambiamento di rotta: questo scenario meteorologico dovrebbe prolungarsi agevolmente almeno fino al 20 ottobre. Rischiamo, quindi, il secondo mese consecutivo con anomalie termiche eccezionalmente positive, stavolta anche con un grave deficit idrico.

