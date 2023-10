MeteoWeb

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “La Giudice di Catania è indifendibile. Soprattutto nel rispetto dei tanti magistrati che lavorano in silenzio e, oltre ad essere terzi ed imparziali, appaiono come tali”. Così Enrico Costa di Azione in un post su twitter rilanciato da Carlo Calenda.