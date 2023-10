Migranti: Foti (Fdi), ‘nostro impegno c’è ma è cambiato drasticamente il quadro geopolitico’

MeteoWeb

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo il dovere di dare risposte nei 5 anni di governo ma non è possibile realizzare il programma elettorale in un anno. Ma il nostro impegno c’è. Anche sull’immigrazione, dove non abbiamo cambiato idea rispetto al passato ma oggi è cambiato drasticamente il quadro geopolitico e non possiamo dimenticare che oggi in Africa c’è chi sta cercando di mandare sulle nostre coste migliaia di persone per mettere in crisi il sistema Italia e il sistema Europa”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, chiudendo la convention di Fratelli d’Italia in corso a Brucoli (Siracusa). “Allora avevamo ragione a dire che sul tema dell’immigrazione l’Europa doveva dare risposte. I fatti ci dimostrano che anche in Europa chi ha finora ignorato, o finto di ignorare, deve accettare una realtà a cui bisogna dare risposte”, ha concluso.