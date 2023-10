Migranti: Magi, ‘da Nordio azione intimidatoria contro Apostolico’

MeteoWeb

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il ministro del Giustizialismo Carlo Nordio, su ordine di Salvini, predispone un accertamento preliminare nei confronti del giudice Apostolico. Se confermata questa notizia sarebbe gravissima: su quali basi Nordio ha ordinato questa azione? Cosa deve accertare il Guardasigilli, se già gli atti del giudice contengono le motivazioni delle sue decisioni?”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Piuttosto, il governo risponda su come un video di cui nessuno è l?autore sia magicamente finito nelle mani di Salvini per poi essere pubblicato sui suoi canali social, in puro stile manettaro. No, Nordio preferisce una bella azione intimidatoria preventiva verso un magistrato che sta solo applicato il diritto e rispettando lo stato di diritto. Nordio ancora una volta si dimostra tutt?altro che garantista ma anzi un burattino nelle mani di Salvini e Meloni”.