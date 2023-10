Migranti: Stefani (Lega), ‘vicenda giudice attivista pericolosa, chiediamo chiarezza’

MeteoWeb

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “La vicenda del magistrato di Catania sta diventando pericolosa. Alla luce delle immagini di queste ore, che ritraggono il giudice attivista tra i partecipanti a una manifestazione anti-Salvini in cui si insulta la polizia, chiederemo ulteriori chiarimenti. Al di là delle scelte processuali, a questo punto poco credibili, è preoccupante in un Paese democratico, che prevede la separazione dei poteri, questa commistione tra magistratura e politica. Auspichiamo sia presto fatta chiarezza nelle sedi competenti”. Così in una nota Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia a palazzo Madama.