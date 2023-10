Migranti: strage Cutro, iniziato e subito rinviato a novembre il processo ai quattro scafisti

MeteoWeb

Palermo, 4 ott. (Adnkronos) – E’ iniziato oggi ma è stato subito rinviato al prossimo 15 novembre il processo a carico di quattro persone ritenute gli scafisti dell’imbarcazione affondata lo scorso 26 febbraio davanti alla costa di Steccato di Cutro, in Calabria. Il naufragio ha provocato almeno 94 persone. Altre sono tuttora disperse. Alla sbarra due cittadini turchi, Sami Fuat, di 50 anni e Ufuk Gun di 28 anni, e due pakistani: Khalid Arslan, di 25 anni, e Ishaq Hassnan, di 22 anni. L’accusa è di naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Il giudice ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Barbara Ventura, in rappresentanza dei legali delle parti offese, di citare nel giudizio anche il fondo garanzia vittime della strada come responsabile civile.