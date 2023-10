Milano: al via progetto ‘Giornate della vista 2023’

MeteoWeb

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Vedere meglio e vivere meglio. È questa la ‘mission’ delle Fondazione OneSight EssilorLuxottica che riunisce le principali azioni filantropiche del Gruppo che opera a livello internazionale. Un impegno rivolto anche e soprattutto alle persone svantaggiate, siano questi profughi in fuga da conflitti bellici, indigenti o senzatetto.

A Milano, presso la Casa della Solidarietà Enzo Jannacci di viale Ortles, è stata presentata la nuova tappa dell’iniziativa ‘Giornate della vista 2023’, che nel capoluogo lombardo garantirà visite gratuite per tutto il mese di ottobre, da oggi sino al 31 ottobre.

“Ho visitato le sale dedicate e conoscere il personale medico – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – confrontandomi con una realtà di solidarietà sociale che lavorando in sinergia con attori pubblici e privati contribuisce a garantire il diritto alla vista a un numero sempre più elevato di persone”.

“Aumentare la consapevolezza sui disturbi visivi, offrire visite specialistiche gratuite e all’occorrenza fornire occhiali da vista alle persone fragili – ha proseguito – significa ridurre le disuguaglianze e contrastare situazioni di marginalità poiché una buona vista consente alle persone di imparare, lavorare in sicurezza ed esprimere al meglio le proprie potenzialità”.

Il target cui si rivolge la Fondazione con questo progetto è quello delle persone bisognose che non hanno accesso alle visite oculistiche, né hanno possibilità – all’occorrenza – di acquistare occhiali da vista. Nel concreto, vengono effettuate visite oculistiche a titolo gratuito e vengono donati occhiali da vista ove necessario.