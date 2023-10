Milano: legale famiglia Benusiglio, ‘ricorreremo in Cassazione per avere giustizia’

MeteoWeb

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “Cercheremo di ottenere giustizia. Dopo aver letto le motivazioni dei giudici dell’appello credo che il ricorso per Cassazione sia inevitabile”. Lo afferma Pier Paolo Pieragostini, avvocato di parte civile insieme al legale Gian Luigi Tizzoni, nel commentare la sentenza di assoluzione per Marco Venturi. Da sempre la parte civile, che tutela gli interessi di Giorgia e Giovanna Palazzi, sorella e madre di Carlotta Benusiglio, ritengono che la 37enne stilista sia stata uccisa in piazza Napoli a Milano la mattina del 31 maggio del 2016.