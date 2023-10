Mo: ambasciata Usa a Beirut, ‘non recatevi in Libano, americani lascino Paese’**

MeteoWeb

Beirut, 18 ott. (Adnkronos) – L’ambasciata di Washington a Beirut ha innalzato al livello 4 l’allerta per i viaggi nel Paese dei Cedri, chiedendo ai cittadini americani di ”non recarsi in Libano”. In una nota condivisa in un tweet si invitano inoltre ”i cittadini statunitensi in Libano di organizzarsi in modo adeguato per lasciare il Paese”, ricordando che i voli ”commerciali sono attualmente disponibili”.

La sede diplomatica Usa aggiunge che ”i cittadini statunitensi che scelgono di non partire dovrebbero preparare piani per le situazioni di emergenza”. Vengono inoltre condivisi contatti mail e telefonici dove ”i cittadini statunitensi che necessitano di assistenza devono contattare l’ambasciata americana a Beirut”.