Mo: Biden, ‘ulteriore sostegno a Israele’

Washington, 8 ott. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato ulteriore sostegno a Israele in seguito agli attacchi di Hamas. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Casa Bianca senza ulteriori precisazioni.

“Il presidente e il vicepresidente sono stati informati questa mattina dalla loro squadra di sicurezza nazionale sulla situazione in Israele”, ha detto la Casa Bianca, aggiungendo che “continueranno a ricevere aggiornamenti e i funzionari rimarranno in stretto contatto con i nostri partner israeliani. Le loro squadre di sicurezza nazionale sono impegnate con gli israeliani e le controparti in tutta la regione”.