Mo: Bonelli, ‘condanna attacco, intervento comunità internazionale per 2 Stati 2 popoli’

MeteoWeb

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – ?Condanniamo fermamente l?attacco perpetrato da Hamas in Israele. Questa azione, che ha preso di mira civili innocenti, non solo non fa giustizia alla causa palestinese, ma la indebolisce, rischiando di portare a ulteriori sofferenze per il popolo palestinese e complicare ulteriormente una situazione già intricata. È doloroso constatare come la questione palestinese, che riguarda un popolo che da anni vive in condizioni di estrema povertà e abbandono, sia stata progressivamente dimenticata. È fondamentale che la comunità internazionale riconosca e si impegni attivamente nella risoluzione di questa crisi. Dal nostro canto, ribadiamo con forza lla necessità che ci siano due Stati/due popoli, affinché si possa finalmente vivere in pace e armonia?. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, dalla piazza della Cgil a Roma.