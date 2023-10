Mo: Foti (FdI), ‘bloccare le partenze, l’Europa si è svegliata’

MeteoWeb

Roma, 19 set (Adnkronos) – – “Il governo Meloni ha ribadito che bisogna fermare le partenze. E l’abbiamo detto ad una Europa che è stata sorda per alcuni mesi e poi improvvisamente ieri si è svegliata. Nel momento in cui almeno 8 Paesi europei, assieme all’Italia, decidono di sospendere per alcuni giorni Schengen è perché hanno iniziato a temere quello che noi abbiamo detto in più occasioni, e cioè che dai barconi possono sbarcare dei terroristi”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, su Rete4 a Stasera Italia.