Mo: Foti (FdI), ‘convergenza su risoluzione maggioranza’

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – “Con i voti incrociati c’è stata una sostanziale convergenza. Ma quello che mi viene da dire è: allora perché il nostro testo all’inizio non andava bene? Perché non si è fatto uno sforzo di sintesi ulteriore? Certo, avremmo dato una immagine ancor più forte di sostegno a Israele. Perché su un punto credo che nessuno potesse essere in disaccordo: e cioè sulla sospensione dei finanziamenti che in qualche modo finiscono nelle tasche di Hamas. La maggior parte delle resistenze le avevamo registrate sulla sospensione delle attività umanitarie. Cosa che però non abbiamo mai proposto. Semplicemente, parlavamo di finanziamenti a istituzioni che potessero fiancheggiare il terrorismo”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una intervista al Il Foglio.