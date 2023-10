Mo: intelligence Gb, ‘conflitto potrebbe ispirare il terrorismo nel Regno Unito’

MeteoWeb

Londra, 18 ott. (Adnkronos) – Il conflitto a Gaza potrebbe ispirare atti terroristici nel Regno Unito. Lo ha detto il capo dell’intelligence britannica MI5, aggiungendo che l’agenzia sta prestando “molta attenzione” agli eventi in Medio Oriente. “C’è chiaramente la possibilità che eventi importanti in Medio Oriente generino un volume maggiore di minaccia nel Regno Unito. I terroristi possono trarre ispirazione non solo da ciò che vedono accadere nel Regno Unito, ma anche da ciò che vedono accadere in Medio Oriente, nel continente o altrove”, ha affermato il direttore generale Ken McCallum, aggiungendo che l’MI5 si è concentrato particolarmente sull’Iran, temendo che la nazione possa essere incoraggiata dal conflitto a Gaza.

“Siamo ovviamente preoccupati per il comportamento dell’Iran nel Regno Unito da molto tempo”, ha detto. ?In particolare, gli ultimi 18 mesi circa sono stati una fase particolarmente intensa di minaccia generata dall?Iran sul suolo britannico. Chiaramente, gli eventi in Medio Oriente aumentano la possibilità che l?Iran possa decidere di muoversi in nuove direzioni”.