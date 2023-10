Mo: Israele, ‘distrutto sistema usato da Hamas per controllare i cieli’

MeteoWeb

Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) – Le forze israeliane (Idf) affermano di aver colpito le “capacità di rilevamento aereo” di Hamas a Gaza e di aver “distrutto” in attacchi aerei un sistema di monitoraggio “avanzato” sviluppato da Hamas e usato dal gruppo per “rilevare la presenza di aerei sulla Striscia di Gaza”.

Secondo i militari israeliani, come si legge sul social X, il gruppo aveva una rete di telecamere nascoste per tracciare e monitorare la presenza di velivoli israeliani. “Ieri – hanno riferito stamani – l’Aeronautica ha colpito tutti i siti della rete e distrutto la capacità di Hamas di avere un quadro accurato dei cieli e i loro tentativi di colpire velivoli militari israeliani”.