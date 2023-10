Mo: Meloni sente Tebboune, ‘contenere estensione crisi e conseguenze umanitarie’

MeteoWeb

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i Capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e dei Paesi più coinvolti nella crisi in corso nella regione mediorientale. In particolare, informa Palazzo Chigi, la premier ha avuto una conversazione telefonica molto cordiale con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune. “Il colloquio si è incentrato sulla grave crisi in corso e sulla condivisa necessità di una urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenerne l’ulteriore espansione e le relative conseguenze umanitarie. I due leader hanno convenuto di tenersi in contatto sull?evoluzione della situazione”.