Mo: Netanyahu, ‘ci vendicheremo di Hamas per questa giornata nera’

MeteoWeb

Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) – “Hamas ha iniziato una guerra crudele e malvagia. Vinceremo questa guerra, ma il prezzo sarà pesante”. Lo ha detto ai media il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo che “quello che è successo oggi mi assicurerò che non accada di nuovo. L’intero governo sostiene questa decisione”.

“L’Idf utilizzerà immediatamente tutto il suo potere per disabilitare le capacità di Hamas – ha detto ancora – Li sconfiggeremo, ci vendicheremo di loro per la giornata nera che hanno inflitto allo Stato di Israele e ai suoi cittadini. Questa guerra richiederà tempo, sarà difficile, ci attendono giorni impegnativi”.