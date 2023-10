Mo: niente mozione bipartisan, contatti opposizioni per testo condiviso (2)**

MeteoWeb

(Adnkronos) – Le opposizioni sono dunque al lavoro per verificare la possibilità di un testo condiviso con Elly Schlein che si intrattiene in Transatlantico con Nicola Fratoianni e poi Angelo Bonelli con Riccardo Magi. “Siamo in contatto con i 5 Stelle e parte del Pd”, si spiega all’Adnkronos dalle parti di Sinistra Italiana.

Intanto, aprendo la riunione congiunta dei parlamentari dem, Francesco Boccia che ieri aveva lavorato in prima persona in stretto contatto con il presidente dei senatori Fdi, Lucio Malan, per arrivare a una posizione unitaria ha resocontato su quanto accaduto: “Abbiamo lavorato da ieri per costruire una posizione unitaria del Parlamento italiano. In stretto contatto con il governo e con la maggioranza” ma “la maggioranza ci ha comunicato di aver preparato un proprio testo di risoluzione. A questo punto abbiamo deciso di predisporre una nostra risoluzione”.

Che le cose si stessero mettendo male per un accordo si era evidenziato già in mattinata quando fonti parlamentari dell’opposizione parlavano di “tensioni nella maggioranza” per una mancanza di unità di vedute sull’opportunità di una mozione unitaria.