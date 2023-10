Mo: Onu, ‘decine di migliaia di sfollati a Gaza’

MeteoWeb

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) – Decine di migliaia di persone sono state sfollate a Gaza mentre le forze di difesa israeliane continuano a prendere di mira le posizioni di Hamas nella Striscia. Lo ha dichiarato l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (Unrwa).

“Il numero di persone costrette a fuggire dalle proprie case in cerca di sicurezza è aumentato in modo significativo da un giorno all’altro. Quasi 74.000 sfollati si trovano ora in 64 rifugi dell’Unrwa, e i numeri probabilmente aumenteranno man mano che continuano i pesanti bombardamenti e attacchi aerei anche su aree civili”, si legge nella dichiarazione dell’agenzia.

La dichiarazione rileva inoltre che “una scuola dell’Unrwa che ospitava famiglie sfollate nella Striscia di Gaza è stata colpita oggi. La scuola, che ospitava più di 225 persone, è stata gravemente danneggiata. Non sono state registrate vittime tra gli sfollati”.