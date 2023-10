Mo: Picierno, ‘Parlamento Ue condanna Hamas, diplomazia per evitare morte civili’

MeteoWeb

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Il Parlamento europeo condanna in modo unanime questo brutale attacco a cittadini inermi. Le immagini che abbiamo visto restano ancora impresse nella mente di tutti noi. Il Consiglio degli Esteri ribadisce il supporto delle istituzioni europee a Israele e il suo diritto a difendersi.” Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, sul canale Twitch.

“Abbiamo visto molto spesso come Netanyahu sia stato accusato dall?opinione pubblica israeliana, ma siamo di fronte a un attacco unilaterale drammatico e senza precedenti, come si può constatare dalle immagini diffuse dagli stessi terroristi. Israele è una democrazia: imperfetta e con molti limiti, ma pur sempre una democrazia, nella quale vi è comunque la possibilità di manifestare e vi sono libere elezioni. D?altro canto, in Palestina non si verificano elezioni da molti anni e il governo è stato reso marginale da gruppi terroristici come Hamas”.

“È importante proseguire anche sul piano diplomatico per evitare che vengano attaccati in modo indiscriminato i civili, ma non è possibile cercare giustificazioni per i crimini che Hamas sta compiendo. Non possiamo permetterci di continuare ad avere un atteggiamento ambiguo nei confronti di regimi illiberali che riducono la libertà delle persone. Abbiamo sbagliato anche a pensare che il solo legame commerciale con Paesi come la Cina e la Russia potesse bastare a favorire uno sviluppo progressivo di quei regimi”.