Mo: Renzi, ‘Amnesty sbaglia a non andare a Lucca Comics, ma da Salvini frase ad effetto’

MeteoWeb

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “Io credo che sostenere che Amnesty sia razzista è l’ennesima frase a effetto di Matteo Salvini che non condivido. E, contemporaneamente, non condivido la decisione di Amnesty di non partecipare a Lucca Comics”. Lo ha detto Matteo Renzi a Palermo replicando a distanza al ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha definito “razzista” la decisione dell’organizzazione umanitaria di disertare LuccaComics appoggiata dall’ambasciata Israele.

“Siamo al livello in cui queste organizzazioni, questi politici, in questo caso il vicepresidente del Consiglio, utilizzano argomenti molto delicati e complessi per fare soltanto polemica ideologica. Occupiamoci di risolvere il problema Israele-Palestina con la politica e non con gli slogan”.