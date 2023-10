MeteoWeb

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “So che oggi in molti parteggiano quasi in modo ideologico. La verità dei fatti, indubitabile, è che i sauditi stavano per fare l’accordo con gli israeliani. Questo avrebbe segnato una storia totalmente nuova. I terroristi, Hamas, hezbollah e Iran, hanno capito che era l’ultimo momento per creare il caos”. Lo ha detto Matteo Renzi a Palermo.