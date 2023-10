Mo: Schlein, ‘basta vittime innocenti, soluzione è due popoli due Stati’

MeteoWeb

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il Pd immediatamente ha condannato l’attacco terrorista di Hamas e solidarizzato con il popolo di Israele” e “allo steso tempo abbiamo chiesto che vengano rilasciati gli ostaggi senza condizioni”. Lo ha detto Elly Schlein parlando del conflitto Hamas-Israele nel corso del suo intervento al congresso dei Giovani socialisti europei a Barcellona.

“Ma non abbiamo più bisogno di vittime innocenti, il diritto internazionale deve essere rispettato anche da Israele”, ha sottolineato la segretaria del Pd aggiungendo: “Abbiamo chiesto, con il segretario generale delle Nazioni unite Guterres, un cessate il fuoco umanitario e l’acceso agli auti umanitari per la popolazione Gaza”.

Schlein ha sottolineato: “Affermare che Hamas e la popolazione di Gaza sono la stessa cosa è un errore e un incredibile favore ad Hamas. Dobbiamo isolare Hamas nella popolazione di Gaza e in tutta la regione che la circonda. Questo è il modo in cui bisogna usare la democrazia, perchè crediamo ancora in una soluzione di due popoli e due Stati e deve essere la soluzione che continuiamo a perseguire insieme”.