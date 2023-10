Mo: sindaco chiede a Netanyahu evacuazione di Sderot

MeteoWeb

Tel Aviv, 12 ott. (Adnkronos) – Il sindaco della città israeliana di Sderot, Alon Davidi, ha lanciato un appello al primo ministro Benjamin Netanyahu chiedendogli di evacuare i residenti. “Tutti i residenti devono essere allontanati da Sderot in modo che il nostro esercito possa svolgere in sicurezza le sue missioni di combattimento. Le persone vivono qui da 20 anni, meritano di essere evacuate”, ha detto Davidi rivolgendosi al capo del Governo israeliano.

Anche oggi Sderot, al confine con la Striscia di Gaza, è stata presa di mira dal movimento radicale palestinese Hamas con un lancio di razzi che ha mandato in ospedale almeno quattro persone, due delle quali sono in gravi condizioni.