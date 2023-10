Mo: Sullivan, ‘Usa possono sostenere Ucraina e Israele contemporaneamente

MeteoWeb

Washington, 11 ott. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono più che in grado di fornire aiuti sia a Israele che all?Ucraina, allo stesso tempo. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Gli Usa hanno rapidamente mobilitato risorse, incluso l?invio della portaerei Uss Gerald R. Ford nelle acque vicine, per aiutare Israele a combattere Hamas dopo che il gruppo terroristico ha lanciato un attacco su larga scala sul territorio israeliano. Le forze americane non sono direttamente coinvolte nei combattimenti, ha detto Sullivan, che per il momento ha escluso la possibilità di un loro diretto dispiegamento.

“Respingiamo fermamente l’idea che gli Stati Uniti d’America non possano sostenere allo stesso tempo il popolo ucraino amante della libertà e sostenere lo Stato di Israele”, ha detto Sullivan, precisando, di fronte alle preoccupazioni per le critiche sulle spese del Congresso, che gli Stati Uniti hanno le capacità di bilancio per fornire aiuti.