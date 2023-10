Mo: Tajani, ‘fermare Hamas ed evitare che la guerra si allarghi’

MeteoWeb

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, è in contatto da ieri mattina con i principali partner internazionali e della regione per discutere della situazione in Israele a seguito degli attacchi terroristici di Hamas”. Lo scrive in una nota la Farnesina, aggiungendo che “con il Segretario di Stato americano Blinken e gli altri membri del Quintetto (Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea), il vice Premier ha sottolineato la necessità di lavorare in stretto coordinamento per favorire una de-escalation e impedire che il conflitto si estenda nella regione, aggiungendo che ?in ogni caso Israele ha diritto a difendersi?.

“Un concetto ribadito nel contatto telefonico odierno con il Ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen – prosegue la nota – cui è stata espressa la piena solidarietà del Governo italiano e la più ferma condanna dell?aggressione. Tajani ha poi condiviso con l?omologo egiziano Sameh Shoukry il sostegno a tutte le iniziative diplomatiche di mediazione, riconoscendo un ruolo primario del Cairo in tal senso, auspicando la possibile istituzione di corridoi umanitari per la liberazione dei prigionieri detenuti a Gaza, in particolare bambini, donne e anziani”.

“Proprio per proseguire l?azione diplomatica di dialogo con tutti i partner della Regione mediterranea e medio-orientale – continua il comunicato – il vice Premier si recherà in Egitto mercoledì e giovedì per incontrare le massime autorità del Paese. Sulla stessa linea la conversazione avuta in serata con Ayman Safadi, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Giordania, un Paese che può svolgere un ruolo fondamentale nell?opera di contenimento del conflitto”.