Mo: Wfp, ‘assalto deposito segno disperazione, subito pausa umanitaria per aiuti a Gaza’

Gaza City, 29 ott. (Adnkronos) – Anche il Programma alimentare mondiale dell’Onu rende noto che ci sono state razzie in alcuni dei suoi depositi, sottolineando come questo sia un segnale della “fame e disperazione crescente” a Gaza e ribadendo la richiesta di una pausa umanitaria per distribuire gli aiuti.

Il comunicato arriva dopo che anche l’agenzia per i rifugiati palestinesi, Unrwa sempre oggi ha reso noto che “migliaia” di persone sono entrati nei suoi depositi per prendere “farina ed altri beni di sopravvivenza”.

“Questo è un segnale che la gente sta perdendo la speranza e diventa ogni minuto più disperata, hanno fame, sono isolati e soffrono una violenza e un immenso stress da tre settimane – dichiara Samer Abdeljaber, funzionario del Wfp della regione – è necessaria di una pausa umanitaria per raggiungere le persone che hanno bisogno di cibo, acqua ed altri beni primari in modo sicuro ed efficiente”. E l’arrivo degli aiuti, che ora arriva “a gocce”, deve diventare “un flusso”, conclude.